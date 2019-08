Resort nell'area di Costa Ripagnola, la Regione verso il riesame della Valutazione d'Impatto Ambientale?

Una "dettagliata relazione" in cui "si delineano i presupposti per un riesame" della Valutazione d'Impatto Ambientale per la realizzazione di un resort nell'area di Costa Ripagnola, tra Cozze e Polignano a Mare, nel Barese: è quanto afferma la Regione Puglia dopo la convocazione del Comitato Via, riunitosi a seguito della richiesta della sezione Autorizzazioni ambientali dopo la nota della direttrice del Dipartimento, Barbara Valenzano, su ulteriori verifiche e approfondimenti sul progetto presentato da Serim e sul quale nelle scorse settimane vi era stata la protesta di numerosi comitati e cittadini contrari all'opera e favorevoli alla realizzazione di un parco

“Dopo attenta analisi - afferma Barbara Valenzano - si è ritenuto necessario acquisire gli atti dell’intero progetto finanziato, le valutazioni ambientali di Arpa Puglia, il parere relativo alla conformità urbanistica dell’intervento, e quanto necessario ai fini dell’attuazione della legge regionale 19 del 1997, con cui la Regione identificava una serie di aree destinate a parchi, tra le quali era compresa anche quella di Costa Ripagnola". Gli esperti del Comitato hanno quindi stilato una dettagliata relazione in cui, spiega la Regione, "già si delineano i presupposti per un riesame". La prossima riunione del Comitato Via è prevista per gli inizi di settembre.