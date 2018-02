Recinzioni distrutte e pavimento sconnesso a Parco Due giugno: "Pericoloso per i bambini"

Recinzioni divelte e dossi sul pavimento. Un pericolo soprattutto per i piccoli frequentatori del Parco due Giugno, uno dei più grandi giardini di Bari, ubicato nel quartiere Carrassi. A denunciare lo stato in cui versa l'area è un residente, che ha postato online alcune foto che non lasciano dubbi sullo stato di degrado in cui versa il parco. In diversi punti, infatti, le reti arruginite sono divelte e c'è il rischio che qualcuno possa farsi male. Non va meglio per la pavimentazione, che in più punti è bucata o rialzata a causa delle radici degli alberi che crescono sottoterra. Una situazione segnalata più volte negli scorsi mesi - visto che l'area è spesso preda dei vandali - e che ancora non trova una soluzione.

Gallery