Tutto fermo per i lavori del parco nell'ex Gasometro al Libertà: un ricorso blocca la gara

Tutto bloccato, in attesa di un ricorso: ci vorrà ancora tempo prima di vedere completato il nuovo parco nell'area ex Gasometro del quartiere Libertà di Bari. Un'opera attesa dai cittadini, perché chiuderebbe il cerchio su una pagina d'inquinamento ambientale della città, donando uno spazio verde in un rione con poche aree di socializzazione e per il tempo libero.

I lavori erano attesi nel 2019: la gara d'appalto da 1.2 milioni di euro, più volte rinviata, era stata aggiudicata a metà dello scorso anno. Poco dopo, però, è stato presentato un ricorso da parte della seconda azienda classificata. che ritiene di essere stata penalizzata dai criteri della gara.

Un film già visto, negli ultimi anni, per diversi cantieri importanti della città di Bari: "E' capitato - spiega a BariToday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - per il teatro Piccinni e per la Fibronit, secondo diverse modalità. Quando accade si produce inevitabilmente un rallentamento. L'importante è che la giustizia faccia il suo corso". Le previsioni, al momento sono azzardate. Il Comune spera di poter aggiudicare definitivamente l'appalto entro l'anno, in modo da avviare i lavori secondo l'auspicio del sindaco Antonio Decaro che, a fine 2019, aveva inserito l'Ex Gasometro, tra le tre opere di rilievo (asseme a ex Fibronit ed Ex Rossani) per aumentare la dotazione di verde a Bari nel 2020.

Il progetto del nuovo parco prevede oltre 15600 mq di spazi rinnovati, di cui più del 40% con manto erboso. Nel giardino ci saranno 80 nuovi alberi, un bar attrezzato con tavolini e zone di ristoro, una fontana centrale, servizi igienici e una grande area giochi per bambini con attrezzature ludiche di qualità. Il parco sarà dotato anche di area per cani e orti urbani, nonché percorsi fitness per lo sport.