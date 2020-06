Tornano le domeniche di parco Gargasole dopo l'emergenza covid. Più vicino anche il raddoppio dell'area

Ritorneranno, a breve, le aperture domenicali di parco Gargasole, l'area condivisa e a gestione partecipata del quartiere Carrassi di Bari. E' stato approvato, infatti, lo schema di protocollo d'intesa tra il Comune di Bari e l'Aps Masseria dei Monelli per la fruizione del terreno. In anticipazione della stipula del patto di collaborazione previsto nell’ambito della misura Rigenerazioni creative, che ha visto come assegnatari del progetto di gestione e cura di parco Gargasole, l’Aps Masseria dei Monelli e Ortocircuito, l’amministrazione intende siglare un accordo di partenariato per la gestione condivisa e partecipata del Parco Gargasole che possa favorire l’utilizzo e la fruizione dello spazio pubblico da parte dei cittadini. Il Comune stilerà d’accordo con la Masseria dei Monelli e Ortocircuito, un calendario di aperture domenicali degli spazi attualmente utilizzabili e fruibili alla cittadinanza, garantendo il servizio di apertura e chiusura dell’area verde nelle giornate stabilite e riconoscendo il patrocinio della città di Bari a tutte le iniziative che le associazioni vi organizzeranno. Sarà cura delle due associazioni organizzare, nelle giornate domenicali, iniziative e attività ricreative, culturali e sportive e laboratori ludico-didattico-sociali, nonché garantire interventi di pulizia straordinaria del parco in vista delle riaperture stagionali estive e autunnali. Le attività dovranno rispettare le norme anti assembramento e anti contagio covid.

Sono state riavviate, intanto, le procedure per la consegna del cantiere dei lavori di allargamento del parco, che passerà dall’attuale superficie di 4.500 a 10.000 metri quadrati. I lavori sono interamente finanziati dall’amministrazione comunale e potranno svolgersi parallelamente all’apertura dello spazio fruibile.

“Crediamo fortemente nelle potenzialità dello spazio condiviso di parco Gargasole - spiega il sindaco Decaro -. Quel luogo, che ha rappresentato forse una delle esperienze più innovative del nostro primo mandato, oggi rappresenta una realtà fondamentale per molti cittadini che lo hanno vissuto e valorizzato. Lo spazio pubblico, tornato al centro del dibattito durante l’emergenza sanitaria, è una risorsa per tutte le città e costituisce un valore che dobbiamo coltivare, con cura e costanza, imparando a valorizzarlo ma anche a rispettarlo, perché se c’è una cosa che abbiamo imparato da questa emergenza, è quella di non dare niente per scontato, neanche un giardino sotto casa che ci permette di incontrare liberamente i nostri amici, di trascorrere qualche ora all’aperto o di condividere delle attività con altre persone. Parco Gargasole, quindi, presto riaprirà e lo farà nel rispetto di tutte le misure utili per la prevenzione del contagio, nella consapevolezza che ognuno di noi deve essere responsabile nei comportamenti, perché una nuova ondata di contagi significherebbe tornare a privarci di uno spazio accogliente e a noi caro come il parco Gargasole”.