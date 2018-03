Vandali irrompono nel giardino Gargasole, rubate le canne della capanna: "Evitati danni peggiori"

I ladri hanno fatto 'visita' al giardino di via Gargasole. E' l'amara scoperta fatta questa mattina da chi sta animando il parco in queste settimane, tra attività di autocostruzione e laboratori ai quali hanno parte associazioni, e tanti cittadini. Qualcuno, dopo la due giorni di un week-end all'insegna della creatività collettiva, ha pensato di rubare una decina di canne che costuivano una capanna utilizzata dai bambini per giocare: "Il loro valore economico è pressoché nullo - affermano i frequentatori del parco - e forse anche per questo il loro furto fa ancora più arrabbiare".

Cittadina allerta i Carabinieri

Nella bruttezza di una vicenda da far cadere le braccia c'è però un lato positivo: "Grazie alla segnalazione di una cittadina - spiegano ancora - che ha assistito al fatto e prontamente allertato i carabinieri, si è potuto evitare che i vandali compiessero danni maggiori. Inutile dire che continueremo a costruire capanne, relazioni, socialità: la miglior risposta che possiamo dare a chi disprezza il bene comune".