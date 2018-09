Murales di via Gargasole, una targa per celebrare l'opera realizzata dai giovani writers

E' stata scoperta una targa tra corso Benedetto Croce e via Gargasole sul muro dove è stato realizzato un murales nell'ambito del progetto 'Garga', il laboratorio di arte urbana curato dall’associazione culturale Pigment Workroom e sostenuto proprio dal Rotary. La terga è stata svelata dall'assessore comunale Carla Tedesco, assieme al dottor Roma del Rotary. L'opera, realizzata a giugno scorso, è ispirata alla natura "con l’idea di riprodurre sui muri - spiegano dal Comune - gli alberi piantati dai cittadini all’interno del parco" di via Gargasole. L'opera sarà adottata dai writers cittadini, affinchè il muro non venga più vandalizzato.