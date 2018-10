Parco dell'ex Gasometro 'polmone verde' del Libertà: progetto in gara a novembre, lavori nel 2019

A novembre andrà in gara il progetto per la realizzazione del parco nella zona dell'ex Gasometro del quartiere Libertà. L'importante annuncio è stato confermato dal Comune nel corso dell'incontro di ieri pomeriggio tenutosi nella sede della Consulta cittadina per l'Ambiente. I lavori, se non vi saranno intoppi, cominceranno a inizio 2019. La zona tra corso Mazzini e via Napoli sarà dotata di spazi dedicati alla socializzazione e alla natura tra attrezzature fitness, piste ciclabili, orto urbano e zone dedicate ai cani. Sarà presente anche un anfiteatro per gli eventi. Parte della pavimentazione sarà realizzata in calcestruzzo drenante, sul modello del giardino 'Isabella d'Aragona' accanto al Castello Svevo.

Come cambierà l'area ex Gasometro

Il progetto sarà finanziato dai fondi del Patto per le Periferie, con una modifica rispetto all'idea originaria del 2009-2010: non ci sarà più un parcheggio multipiano con il quale sostenere i costi di realizzazione del parco, bensì un'altra rea parking su modello di quella dell'Ikea, con masselli e zone verdi, destinata ad ospitare 80 veicoli. Il nuovo parco, inoltre, consentirà una migliore viabilità pedonale della zona, poiché vedrà accessi proprio da corso Mazzini, via Napoli e via Zampari. L'area ex Gasometro potrà essere ritrovo per amanti dello sport e dell'attività fisica: "In ogni spazio pubblico che riqualifichiamo - spiega l'assessore cittadino all'Ambiente, Pietro Petruzzelli - inseriamo attrezzature di questo tipo e playground per favorire queste pratiche e la socializzazione. Nel quartiere Libertà c'è davvero fame di verde. Nel progetto finale abbiamo tenuto conto anche delle indicazioni della Consulta per l'Ambiente e della cittadinanza".