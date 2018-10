'Cortocircuito' verde tra Carbonara e Santa Rita: sarà finanziato il nuovo parco di Lama Picone

Un 'cortocircuito' naturalistico tra i quartieri di Carbonara e Santa Rita: il Comune di Bari è risultato tra i vincitori del bando regionale sulle 'Infrastrutture verdi' per il prrogetto da 1,3 milioni di euro che consentirà di realizzare il nuovo parco di Lama Picone. L'opera si snoderà sulla direttrice dell'alveo naturale restituendo alla fruizione le zone abbandonate attraverso boschi didattici, agricoltura sociale e percorsi di interesse storico-culturale ed archeologico per valorizzare gli ipogei medievali e le casematte risalenti alla Seconda Guerra Mondiale.

La proposta per il parco, inoltre, prevederà la pulizia dell'alveo della lama, il recupero dei muretti a secco, la creazione di accessi e il finanziamento di attività sociali assieme ad eventi culturali all'aperto ed un festival di 'land art'. Si prevede anche l'acquisizione della torre Don Ciccio con il relativo ipogeo sottostante: “Sul territorio del Municipio IV iniziamo a raccogliere i frutti di un lavoro intenso, fatto di costruzione condivisa di conoscenze e idee progettuali - afferma l’assessore all’Urbanistica Carla Tedesco -. Lo abbiamo avviato attraverso il percorso partecipativo del PUG, la strategia messa a punto in risposta al bando regionale per la rigenerazione urbana (Sisus) già finanziata, oltre al lavoro specifico per la costruzione del progetto di parco della lama Picone. Dopo la notizia del finanziamento del progetto di arte urbana e fotografia del quale il Comune di Bari è partner, con questo progetto potremo realizzare un’azione integrata di infrastrutturazione verde sfruttando la geomorfologia di un territorio articolato, nel quale sono ancora rilevanti i tratti del rapporto città-campagna precedente alla massiccia espansione urbana del secondo dopoguerra.