L'ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII' di Bari sempre più verde, avanti con i lavori per il parco e l'agrumeto

Proseguono i lavori per la realizzazione del 'parco' pedonale all'ingresso dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari: in questi giorni gli operai hanno eliminato l'asfalto disegnando tre spazi verdi per i piccoli pazienti, i loro genitori e il personale ospedaliero. Il parco sarà composto da un viale pedonale di 4 metri circondato da un’area interamente ricoperta da manto erboso a zolle, ombreggiata da alberi ad alto fusto. Al centro troverà spazio un'area gioco con giostre accessibili anche a bambini portatori di handicap. Il progetto prevede anche 10 panchine nei pressi dell’area di gioco e nelle zone d’ombra. Complessivamente sono stati riqualificati 5mila mq di aree esterne

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra la palazzina principale e quella amministrativa è stato piantato un agrumeto al posto di una strada asfaltata con 15 alberi tra limoni, mandarini e aranci. Alla base dei filari di agrumi ci sarà un prato verde e vialetti in ghiaia. Proprio su questo lato dell'ospedale si affacciano le stanze di degenza dei piccoli pazienti che non vedranno più le auto parcheggiate. Sul lato adiacente via Amendola, invece, sono stati messi a dimora dieci ginko biloba, scelti anche per l’alto contenuto simbolico di resistenza e di rinascita che rappresentano, trasformando la visuale di chi percorre questa via cittadina, recentemente ampliata e riqualificata dal Comune di Bari: “Le camere dei piccoli pazienti del pediatrico non si affacceranno più su una strada ma su una nuova area verde – spiega il direttore generale Giovanni Migliore - I lavori sono ripresi la scorsa settimana e sono in fase avanzata”. Oltre alla riqualificazione delle aree esterne a breve partiranno i lavori per il nuovo pronto soccorso e sarà completato l'allestimento del nuovo laboratorio.