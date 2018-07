Parco Perotti "invivibile di sera e pieno di rifiuti", Sos Città chiede interventi al Comune

Parco Perotti di sera diventa "terra di nessuno" con vandali che distruggono cestini portarifiuti e arredi. A distanza di 15 giorni dalla precedente, l'associazione 'Sos Città' continua a denunciare lo stato di degrado in cui versa l'area verde sul lungomare sud di Bari: "Ci chiediamo - spiega il presidente Danilo Cancellaro - come mai l'amministrazione comunale faccia finta di nulla e non prenda in considerazione le nostre segnalazioni? Il parco purtroppo, soprattutto di sera, diventa terra di nessuno come dimostrano i numerosi cestini portarifiuti vandalizzati o i numerosi arredi distrutti", per non parlare, aggiunge il vicepresidente Dino Tartarino " della scarsa continuità con la quale questo parco viene ripulito. Assurdo che alle 11 del mattino si debbano ritrovare accumuli e accumuli di rifiuti, da scarti di cibo a bottiglie di Peroni". L'associazione chiede al sindaco Antonio Decaro e all'assessore all'Ambiente di incrementare cestini portarifiuti e isole ecologiche, un presidio di sicurezza "soprattutto nele ore serali" e maggiore pulizia quotidiana dell'area.