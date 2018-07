Nuovo parco Rossani, domani parere del Consiglio di Stato per 'sbloccare' la gara d'appalto

Domani potrebbe essere un giorno cruciale per il futuro del nuovo parco che sorgerà nell'area dell'ex caserma Rossani di Bari: il Consiglio di Stato, infatti, si riunirà in seduta plenaria per emettere un importante parere giuridico su alcune procedure riguardanti appalti e progettazioni esecutive. Il pronunciamento potrebbe avere un'influenza sull'aggiudicazione della gara avviata a inizio anno e attualmente non completata, per la quale erano state depositate ben 73 proposte progettuali.

La decisione di riunirsi da parte dei consiglieri di Stato ha origine dalle richieste di chiarimenti da parte di numerosi Comuni italiani, a seguito di due sentenze, in apparente contrasto tra loro per i criteri seguiti, emesse nelle scorse settimane. Per questa ragione, il Comune ha ritenuto opportuno attendere la decisione di domani: l'obiettivo è quello di evitare che vi possano essere ricorsi da parte di aziende che non vinceranno il bando, ritardando ulteriormente l'avvio vero e proprio dei cantieri. In tutto sarebbero meno di una decina le gare bloccate (molte riguardanti appalti sulla manutenzione stradale) in città proprio per questa ragione. L'auspicio, da parte del Comune, è che vi possa essere un pronunciamento chiaro e certo, in modo da completare quanto prima tutte le procedure per l'aggiudicazione della gara per il nuovo parco Rossani, intervento da 1,7 milioni di euro su circa 30mila mq che cambierà definitivamente il volto di una parte di Bari.