Parchi di via Siponto e San Luca, l'attesa continua: cantieri a rilento, pronti per l'estate?

Parchi non ancora completati e cantieri accessibili (per necessità di viabilità) anche ai passanti: i cittadini di Japigia attendono da anni, ormai, il completamento del giardino di via Siponto e della pineta di San Luca, i cui lavori, bloccati di fatto dal 2014, sono ripresi ad inizio 2018. Il sogno dei residenti era di poter utilizzare i due parchi da questo autunno. La situazione, invece, non è ancora definita, seppur diversa a seconda dell'area verde.

BariToday ha effettuato un sopralluogo, in mattinata, per verificare lo stato dell'arte: i cantieri erano entrambi fermi, molto probabilmente a causa del maltempo di questi giorni. In via Siponto si può già vedere la forma del futuro giardino, con i camminamenti già realizzati in gran parte. Restano da completare le aiuole, l'illuminazione e il manufatto destinato ad ospitare le attività. Più 'in alto mare', invece, la situazione della pineta di San Luca. Parte dei sentieri interni e del percorso che collega gli ingressi di viale Archimede con via La Pira, sono stati già tracciati, seppur con lo strato superficiale pieno di impronte 'umane' da parte di qualcuno che ha passeggiato quando il cemento era fresco. La posa delle mattonelle rimedierà al pugno nell'occhio visivo che attualmente caratterizza la zona. Si attendono, invece, gli alberi e gli arbusti, nonchè la posa del campo da basket e la riqualificazione della struttura che ospiterà un punto ristoro e spogliatoi. Il Comune conta di aprire questi giardini entro la prossima primavera e nei prossimi giorni l'assessore Galasso dovrebbe effettuare un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori. L'auspicio, per i residenti, è che non vi siano ulteriori slittamenti, dopo 4 anni 'appesi' alla burocrazia.

