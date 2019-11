Cestini per la pupù dei cani "non svuotati da giorni", puzza e degrado nel giardino di via Suglia a Japigia

Contenitori per le deiezioni canine "non svuotati da giorni" e cittadini "privati della possibilità di conferire regolarmente e senza problemi i bisognini del proprio cane": l'associazione Sos Città segnala la situazione del parco di via Suglia, nel quartiere Japigia di Bari.

"Ci hanno raccontato - spiegano Danilo Cancellaro e Dino Tartatino, rappresentanti dell'associazione - che i contenitori porta deiezioni canine installati vengono svuotati con poca frequenza nonostante le aree siano utilizzate tantissimo dai cittadini. Questo provoca l'accumulo e, di conseguenza, la diffusione di cattivi odori e solo su richieste e segnalazioni dei cittadini la situazione migliora, Certi di un interessamento sulla situazione da parte di Amiu - aggiungono - che è sempre attenta a questo genere di problematiche, chiediamo alla stessa di risolvere agevolmente tale problema aggiungendo qualche contenitore in più e soprattutto garantendo uno svuotamento degli stessi con maggiore frequenza, al fine di evitare disservizi e polemiche".