Canestro rotto, erbacce e cestini stracolmi di rifiuti: il parco di via Suglia aperto un mese fa e già nel degrado

Inaugurato meno di un mese fa e già distrutto dai vandali ma anche dalla "scarsa cura del verde": il giardinetto di via Suglia a Japigia è nel degrado, nonostante sia decisamente fequentato da ragazzi e genitori. A segnalare la situazione è l'associazione Sos Città che chiede interventi per il ripristino dei luoghi: "L'opera è costata circa 140mila euro - spiega il presidente Danilo Cancellaro - e vi sono numerose criticità. Viali pedonali con dossi e radici degli alberi sporgenti e pericolosi, nessuna possibilità di accesso per disabili, aree per cani non attrezzate nel migliore dei modi, recinzione a vista e non alta abbastanza per evitare che i cani possano saltare all’interno del condominio adiacente e molto altro".

"La Multiservizi - aggiunge Cancellaro - non provvede a chiudere il parco, come da contratto stipulato con l’amministrazione, dal lontano 7 agosto permettendo a chiunque di usufruire del parco anche nelle ore notturne, a discapito, ancora una volta, dei residenti". L'associazione denuncia anche la presenza di rifiuti nei cestini e le numerose deiezioni canine non ripulite" non c'è schiamazzi, musica ad alto volume durante le ore notturne e partite sul campo da basket fino a tarda notte, nonostante uno dei canestri sia stato già divelto.