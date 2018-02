Giardino via Troisi a Japigia, l'annuncio del sindaco Decaro: "Il parco è pronto"

"Il parco Troisi a Japigia è pronto" e l'inaugurazione avverrà, probabilmente, ai primi di marzo. L'annuncio è stato dato dal sindaco Antonio Decaro sulla sua pagina Facebook: " Diciotto mila metri quadri di spazio tutto da vivere, con 225 alberi, un campo di calcio a 5 e diverse aree attrezzate per bambini. Ora dobbiamo solo inaugurarlo, che ne pensate? Ma vorrei che fosse il quartiere a farlo, perché questo grande spazio verde non è del sindaco, ma di tutti i cittadini che qui passeranno il loro tempo e se ne prenderanno cura". I lavori, cominciati a inizio 2017, erano terminati a gennaio. In queste settimane sono stati ultimati i collaudi nell'area che congiunge via Troisi, via Toscanini e via Suglia.