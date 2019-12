L'area dell'ex cementeria di Modugno ospiterà un parco urbano: c'è l'ok dal Consiglio comunale

L'ex cementificio della Italcementi di Modugno diventerà un parco urbano. È arrivato sabato l'ok dal Consiglio comunale alla proposta del vicesindaco Francesca Benedetto, che ha trovato approvazione anche dalla minoranza, alla presenza dei rappresentnati dell'azienda Italgen. Il nuovo parco sarà intitolato a Pinuccio Loiacono, medico anestesista che ha sempre avuto a cuore il miglioramento della qualità della vita della comunità modugnese. Una svolta 'green' per l'area, negli scorsi anni al centro di una polemica per l'allarme relativo alla presenza di amianto in zona.

La proposta per il parco urbano prevede - in accordo con l'attuale proprietà del sito della ex cementeria - la cessione, a titolo gratuito, al Comune di Modugno di un'area di 19 ettari, che sarà riqualificata in parco pubblico. L'azienda conserverà invece una porzione di proprietà all'interno del sito, per realizzare un impianto fotovoltaico.

"Un percorso, quello che ha per obiettivo la creazione di un grande parco urbano, che pratichiamo da tempo e che realizza un punto tra i più qualificanti delle linee programmatiche dell'amministrazione approvate dal Consiglio nel 2015 - ha dichiarato a riguardo il sindaco Magrone - Rivendichiamo di aver lavorato da sempre, sin da quando eravamo solo una espressione come le altre della società civile, per arrivare al risultato di oggi". Gli fa eco la vicesindaca Benedetto: "Ancora un tassello, un tassello molto grande, che restituisce dignità allo spazio urbano della nostra città, facendolo crescere in un'ottica opposta a quella perseguita fino a qualche anno fa, quando crescita e progresso erano concepiti solo come espansione edilizia. Questa volta parliamo di una zona in cui le particolarissime peculiarità naturalistiche si riappropriano di uno spazio precedentemente occupato da un insediamento industriale. Con il passo compiuto oggi in Consiglio comunale, andiamo ad assecondare il recupero ambientale di un angolo naturalistico meraviglioso messo a disposizione della comunità".