"Il nuovo parco dei baresi", ultimi collaudi per il giardino di via Suglia a Japigia: tra pochi giorni 'inaugurazione

Con una "grande festa di vicinato" sarà inaugurato il nuovo parco che collega cia Suglia, via Troisi e via Toscanini nel quartiere Japigia di Bari. Ad annunciare la fine dei lavori è il sindaco Antonio Decaro attraverso un post sulla sua pagina Facebook. Nei prossimi giorni saranno ultimate anche le operazioni di collaudo, prima del trasferimento dell'area al Comune. I cantieri erano stati avviati a gennaio 2017 e si sono protratti per tutto lo scorso anno

I numeri del nuovo parco

Il giardino si estenderà su 18mila mq e sarà dotato di oltre 200 piante. L'area, dotata di 60 panchine e altrettanti lampioni, è provvista anche di un grande prato e di una zona giochi per bambini di diverse età, oltre a un campo sportivo con illuminazione e gradinata per duecento posti. A garantire la sicurezza ci penserà un impianto di videosorveglianza: "Questo - spiega Decaro - è il primo passo del nostro progetto: 10 mila alberi e 10 parchi in città. Bari sarà una città più verde". L'inaugurazione avverrà nei prossimi giorni.