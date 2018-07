Il parco di via Tridente prende forma: arrivano i primi alberi

La pista ciclabile è già sta realizzata, mentre nei prossimi giorni verranno avviati i lavori per l'area ludica dotata di giostre e sedute, e per gli impianti di illuminazione. Oggi, intanto, nel parco di via Tridente, sono stati piantumati i primi dieci alberi dei cento complessivamente previsti nell'area di n10mila metri quadri.

Il punto sui lavori

“Questo è il secondo parco che realizziamo nel secondo Municipio solo quest’anno - spiega il sindaco Decaro - ed è uno dei dieci parchi previsti in tutta la città. Oggi abbiamo voluto assistere alla piantumazione perché crediamo questo sia il momento più importante tra le varie fasi di realizzazione di un nuovo spazio verde attrezzato. Subito dopo gli alberi saranno piantate quasi 1200 specie di piante che correderanno i camminamenti centrali, sarà realizzata l’area ludica centrale, con giostre e sedute, e saranno montati i pali della pubblica illuminazione con la predisposizione delle telecamere per la videosorveglianza. Secondo le previsioni dell’azienda questo parco dovrebbe essere pronto per il mese di ottobre visto lo stop previsto per la pausa di agosto. Tra i lavori completati, invece, si può già notare la pista ciclabile realizzata che si collegherà da un lato con l’asse ciclabile di via Amendola, già in fase di costruzione, e dall’altro con la pista di viale Einaudi fino al collegamento con quella di via Re David. Spero nei prossimi giorni di avere la certezza dell’aggiudicazione del parco più grande che realizzeremo: il grande parco urbano della Rossani che, dopo un percorso partecipativo che ne ha modificato alcune caratteristiche, è pronto per essere realizzato”. I lavori, dell'importo complessivo di 870mila euro, prevedono anche la recinzione dell’intera area, la realizzazione di un impianto di irrigazione, la formazione di un tappeto erboso con macroterma, il montaggio degli arredi.

II Municipio: "Il più verde della città"

“Siamo il Municipio in cui l’amministrazione comunale sta investendo su più opere verdi - dichiara il presidente Andrea Dammacco -. Dopo il parco di via Carrante, attendiamo la fine di questo cantiere che speriamo possa coincidere con l’inizio dell’altro, quello del parco urbano nella ex caserma Rossani. In questo modo avremo una copertura quasi totale del territorio con almeno una grande area verde per ogni quartiere. Il secondo Municipio potrà quindi caratterizzarsi a tutti gli effetti come il territorio più “verde” della città”.