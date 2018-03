Furti d'auto nel park&ride di Largo 2 Giugno in attesa del restyling: entro marzo la gara d'appalto?

Un nuovo episodio di futrto d'auto denunciato da un cittadino fa riaffiorare la questione sicurezza all'interno del Park & Ride di viale della Costituente, nelle vicinanze di largo 2 Giugno. Non sono bastati, evidentemente, i primi interventi, lo scorso anno, per migliorare l'illuminazione del parcheggio. I ladri, a quanto riferisce un utente di Facebook sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro, avrebbero nuovamente agito a fine 2017 e a inizio 2018. Nel frattempo si attende di procedere con la riqualificazione dell'area. Il progetto c'è da tempo ma bisogna ultimare ancora le pratiche burocratiche per l'avvio della gara: "Entro marzo - spiega l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - sarà mandato in gara l'appalto. In questi mesi si è lavorato sul completamento delle procedure di esproprio. Su questo fronte mancano un'ultima formalizzazione. In circa 3-4 mesi, se non vi saranno intoppi, dovrebbe essere anche formalizzata l'aggiudicazione".

Pronto nel 2019?

I cantieri potrebbero arrivare in estate, a luglio oppure con più probabilità a settembre. Il progetto, da 2,5 milioni di euro, non ha subito modifiche. Dieci i mesi di lavori previsti, nei quali il parcheggio non sarà disponibile: "Studieremo - aggiunge Galasso - delle alternative oppure di dividere gli interventi, magari lasciando una metà del park& ride aperta". La nuova area di sosta vedrà una riduzione da 400 a 300 dei posti auto disponibili ma sarà decisamente più green, con 70 alberi di grande fusto e 400 arbusti. Le auto potranno sostare su masselli bloccanti e griglie che consentiranno un corretto deflusso dell'acqua. L'area, inoltre, darà illuminata con 400 pali a led e controllata da 10 telecamere di sorveglianza in hd.