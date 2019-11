Park&Ride aperti anche di domenica e navette fino a tarda sera: pronto il piano Amtab per le feste di Natale

Bari si prepara per le festività natalizie, anche attraverso un piano di mobilità ad hoc. Per tutto il mese di dicembre e per l'inizio di gennaio, infatti, Amtab ha predisposto anche quest'anno un piano di potenziamento dei Park&Ride, per consentire ai baresi di raggiungere il centro senza l'auto.

E' previsto un abbonamento natalizio per il trasporto urbano al costo di 20 euro, valido dal 6 dicembre al 6 gennaio 2020.

I park&Ride, invece, saranno attivi anche di domenica e in alcuni giorni festivi: aperture straordinarie sono previste nei giorni 1 – 8 – 15 – 22 – 26 – 29 dicembre 2019 e 5 - 6 - 12 gennaio 2020 (sono esclusi 25 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020).

Gli Addetti alle aree di sosta, nelle su menzionate giornate, svolgeranno il servizio dalle ore 08:00 alle ore 23:30; le navette effettueranno le prime partenze dalle aree di sosta alle ore 8:00 ed ultimo transito dal centro-città alle ore 22:40 (navetta A e B) e alle ore 23:50 (navetta C). Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.