Fase 2, cosa si può fare da oggi. A Bari restano ancora chiusi parchi e giardini

E' il primo step verso il ritorno alla normalità, ma senza abbandonare la linea della prudenza, perché l'emergenza Coronavirus è tutt'altro che superata. Con l'avvio della fase 2 scatta anche a Bari l'allentamento di alcune restrizioni (come peraltro già previsto da un'ordinanza regionale che ha anticipato di alcuni giorni le disposizioni del governo).

La fase 2 a Bari: riapre il mercato di via Pitagora

Riparte il mercato giornaliero di Japigia, ma solo per i generi alimentari e con una nuova sistemazione per garantire le norme di sicurezza: il mercato sarà resterà su via Pitagora solo per i prodotti ittici, mentre gli altri generi alimentari saranno trasferiti in via Peucetia, in una area appositamente allestita.

Il piano Amtab: posti ridotti e obbligo di mascherina

In vista del ritorno a lavoro, sebbene per una piccola platea di lavoratori, l'Amtab in collaborazione con l'amministrazione comunale ha disposto un piano di riorganizzazione del servizio che ha l'obiettivo di rafforzare alcune corse, smistare le presenze ai capolinea, contingentare gli ingressi a bordo degli autobus e offrire un servizio di trasporto pubblico più sicuro. L'ingresso a bordo dei mezzi sarà consentito solo se in possesso di mascherina. Le nuovi condizioni di accesso determineranno un sensibile ridimensionamento della capacità di carico dei mezzi. Sono allo studio ulteriori misure - da mettere in campo quando gli allentamenti saranno più vasti - per promuovere la mobilità alternativa.

Restano chiusi parchi, giardini e spiagge

Sulla base delle indicazioni del COC di Protezione Civile, almeno per i prossimi giorni i parchi e giardini resteranno chiusi. La prosecuzione della chiusura, disposta per ragioni di cautela sanitaria, consentiranno di concludere i lavori di rifacimento dei sistemi di illuminazione e videosorveglianza nei parchi recintati più grandi (parco 2 giugno e pineta San Francesco). Restano chiuse anche spiagge e aree verdi.

Sospesa la sosta a pagamento fino al 17 maggio

Amministrazione comunale e Amtab hanno scelto di prorogare la gratuità della sosta sulle aree delimitate da strisce blu fino al prossimo 17 maggio, fatta eccezione per park&ride e parcheggi custoditi.

Le disposizioni del governo per la fase 2: cosa si può fare e cosa no

Da oggi ripartono le attività manifatturiere, le costruzioni e il commercio all'ingrosso legato a tali settori. Bar e ristoranti, oltre alla consegna a domicilio, possono effettuare anche l'asporto. Consentite le visite "ai congiunti" (con cui si intende "i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e unione civile, nonché le relazioni connotate da duratura comunanza di vita e di affetti", da cui sono esclusi gli amici) ma con la mascherine senza assembramenti. Per l'attività motoria decade il limite della "prossimità alla propria abitazione". Gli spostamenti sono consentiti solo all'interno della stessa regione, mente gli spostamenti fuori regione restano vietati ad eccezione di necessità di salute o lavoro. Studenti o lavoratori fuorisede possono rientrare "presso il proprio domicilio, abitazione o residenza", ma non potranno più tornare nelle Regioni di partenza (in Puglia vige anche l'obbligo di quarantena per 15 giorni). Spostamento verso le seconde case consentito solo per effettuare manutenzione e sempre all'interno della stessa Regione.