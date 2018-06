Devastata la sede del Partito Democratico di Gravina: "No all'intolleranza", indagini in corso

Ignoti hanno devastato, la notte scorsa, la sede locale del Partito Democratico di Gravina, in piazza della Repubblica. Qualcuno ha fatto irruzione all'interno distruggendo in parte l'archivio e la libreria allestita dai Giovani Democratici. L'episodio è al vaglio delle Forze dell'Ordine. Ferma condanna è giunta dal segretario Pd Terra di Bari, l'onorevole Ubaldo Pagano: "Fermarsi e riflettere è dovere di tutti - afferma in una nota - soprattutto della Politica, quella che unisce e non divide, quella del rispetto delle regole e della dignità umana. Quella che dice no ad ogni forma di violenza, intolleranza e discriminazione".