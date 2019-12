Lavori urgenti al passaggio a livello di via Oberdan: sarà chiuso al traffico di notte

Il passaggio a livello di via Oberdan chiude al traffico di notte per lavori urgenti. La chiusura scatterà dalle ore 23.30 dei giorni 9,10,11,12,13 dicembre 2019 alle ore 5.00 del giorno successivo è istituita l’ interdizione al transito veicolare e pedonale in via Oberdan in corrispondenza del passaggio a livello. La viabilità alternativa sarà garantita dall’ utilizzo del sottovia Duca degli Abruzzi (piazza Luigi di Savoia) e dal ponte XX Settembre.