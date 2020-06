L'Ostello della Gioventù a Palese diventa di proprietà del Comune: c'è l'ok dalla Giunta regionale

Passa nelle disponibilità del Comune di Bari, l'Ostello della gioventù, l'edificio di proprietà regionale posizionato nella traversa del lungomare Massaro a Palese. La Giunta della Regione ha approvato la delibera di trasferimento a titolo gratuito lo scorso 18 giugno per l'ostello in passato nella disponibilità dell’ex Azienda di promozione turistica di Bari. Già nel novembre 2017 l'amministrazione comunale si era già espressa positivamente sul passaggio attraverso una delibera di giunta del novembre 2017 e la nuova delibera rappresenta un'ulteriore opportunità per valorizzare un tratto di costa che nei prossimi anni sarà oggetto di diversi interventi di riqualificazione.

"Siamo molto soddisfatti del via libera della Regione Puglia - commenta l’assessore al Patrimonio Vito Lacoppola -. Per definire nuovi usi e funzioni e valorizzare al meglio gli spazi dell’immobile, d’accordo con il presidente Brandi avvieremo un confronto con il territorio, coinvolgendo le associazioni e le realtà locali e i residenti. Per questo già la prossima settimana effettueremo un sopralluogo congiunto”.

“Finalmente siamo pronti a scrivere una pagina nuova nella storia di questo immobile da troppo tempo segnato dall’abbandono e dal degrado - dichiara il presidente del quinto Municipio Vincenzo Brandi - Lo faremo assieme ai cittadini per decidere la nuova destinazione di una struttura dalle grandi potenzialità, situata in una posizione straordinaria del nostro litorale”.