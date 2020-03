Partiti da Bari in pullman per raggiungere l'Ucraina, 100 passeggeri 'bloccati' al confine sloveno: ultimatum delle autorità

Erano partiti ieri da Bari con il pulmann, convinti di riuscire a raggiungere l'Ucraina. Sono invece al momento in attesa nella cosiddetta 'Terra di nessuno', le oltre 100 persone (tra cui un italiano e diversi ucraini) fermate dalla polizia a Fernetti, nel Triestino, vicino al confine con la Slovenia. L'emergenza Coronavirus, infatti, ha portato le autorità slovene a bloccare tutti gli accessi. Ecco perché vicino ai New Jersey si sono formate lunghe file di mezzi pesanti e autovetture: tutte persone che pensavano di poter superare il confine e ora invece si trovano bloccati.

Secondo quanto riportato da TriestePrima, dalle autorità slovene sarebbe arrivato un'ultimatum' nei confronti dei due pullman, che dopo la partenza da Bari sono passati per Foggia, Pescara, Ancona, Rimini, Bologna, Padova e Udine. Le persone bloccate avrebbero ancora due ore di tempo per lasciare la zona dove sono attualmente in sosta. Allo scadere, presumibilmente verso le 17:30, l'autorità slovena sarà costretta a sgomberare l'area con la forza, come riferito da alcune persone dirette in Ucraina.

Aggiornamenti su TriestePrima