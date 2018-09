Catino e Santo Spirito 'più vicine': inaugurato il nuovo percorso pedonale per la stazione

E' stato inaugurato questa mattina il nuovo percorso pedonale che collegherà in sicurezza i quartieri San Pio e Catino con la stazione di Bari-Santo Spirito. L'opera, realizzata da Rete Ferroviaria Italiana, è lunga 100 metro e larga 1,5. Il camminamento è interamente illuminato con tecnologia led e sarà aperto 24 ore su 24, anche oltre l'orario in cui è in funzione la stazione, consentendodi ridurre notevolmente la distanza che separa San Pio da Catino, senza dover attendere il passaggio a livello: "

"Oltre ad accorciare il tratto di strada abituale grazie al nuovo cancelletto aperto sul lato opposto alla stazione ferroviaria - spiega l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - , il nuovo camminamento pedonale consente di raggiungere il sottopassaggio che unisce i due lati della stazione. Questo percorso di collegamento tra due zone della città sarà sempre fruibile, indipendentemente dall’utilizzo della stazione. Sono ora in corso altri lavori per realizzare due ascensori che consentano l’accesso ai due lati del sottopassaggio da parte di persone in carrozzina, oltre al montaggio di una speciale canalina passabici per facilitare l’attraversamento del sottopassaggio anche con bicicletta al seguito, in analogia a quanto già realizzato nel sottopassaggio di via Emanuele Mola”.