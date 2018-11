Alla guida con patente taroccata, tenta di corrompere i Carabinieri con 400 euro: arrestato ristoratore

Avrebbe offerto dapprima 100 euro, poi circa 400, ovvero tutti i soldi che teneva con sé, per convincere in Carabinieri a non sanzionarlo dopo averlo sorpreso con una patente palesemente falsa durante un controllo alla guida: è stato così arrestato, a Casamassima, un 45enne ristoratore cinese. L'uomo era stato fermato per normali verifiche da una pattuglia in via Bari: i militari hanno così scoperto che possedeva una patente di guida contraffatta di nazionalità greca.

Condotto in caserma, il 45enne avrebbe cercato di corrompere i militari i quali, per questa ragione, lo hanno arrestato per istigazione alla corruzione e falsità materiale, con il sequestro della somma contante e della patente. L'auto su cui viaggiava è stata sottoposta a fermo amministrativo. Il ristoratore asiatico si trova ora nel carcere di Bari.