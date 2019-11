Un 'patto per la sicurezza' dell'Area metropolitana di Bari: in Prefettura il vertice con il ministro dell'Interno Lamorgese

Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, è questa mattina in Prefettura a Bari, dove presiede la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Al termine del vertice verrà siglato il "Patto per l'attuazione della sicurezza urbana e per la promozione e attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata". Alla riunione partecipano, tra gli altri, il capo della Polizia Franco Gabrielli, il sindaco Antonio Decaro, il capo della procura di Bari Giuseppe Volpe e i vertici locali delle forze dell'ordine.

Il 'grazie' al prefetto uscente, Marilisa Magno

All'inizio della riunione il ministro Lamorgese ha ringraziato Marilisa Magno, prefetto uscente di Bari, che tra pochi giorni lascerà l'incarico. "Colgo l'occasione per ringraziarla per tutta l'attività che ha posto in essere, del grande impegno per tutta la sua carriera che l'ha vista impegnata su vari fronti e di questo dobbiamo rendere onore al Prefetto e augurarle un percorso di vita personale che le dia soddisfazioni e sicuramente sarà così, perchè nel frattempo ha ovviamente avuto l'opportunità di conoscere anche altri ambienti".