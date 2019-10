Travolto da un'auto mentre attraversa su viale Unità d'Italia: ferito pedone

Un pedone è stato travolto da un'auto sulle strisce pedonali mentre si trovava su viale Unità d'Italia. L'uomo, secondo le prime informazioni, non avrebbe riportato ferite gravi. L'episodio si è verificato questa mattina, su un tratto particolarmente pericoloso per i pedoni, dove in passato, anche recente, si sono verificati incidenti mortali. Solo due settimane fa, la Polizia Locale aveva incrementato i pattugliamenti, elevando anche sanzioni per i conducenti che non davano precedenza proprio ai pedoni.