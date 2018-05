Ancora guai per la tendopoli del Palagiustizia: "Animali si sono introdotti nella notte in una delle tende"

Continuano i problemi per la giustizia barese, dopo l'apertura della tendopoli all'ingresso dell' - ormai ex - tribunale penale di via Nazariantz. Questa mattina, infatti, il personale giudiziario ha trovato una sgradita sorpresa: nella tenda 1 - una delle tre installate dalla Protezione Civile - sono stati trovati peli e unghie di animali sulle sedie destinate al personale giudiziario che celebra i processi.

Il sospetto è che nella notte alcuni gatti siano entrati nella struttura mobile, che oggi sarà chiusa per essere pulita e disinfestata, visto che si avvertivano anche cattivi odori, forse derivati dalle defezioni degli animali. E potrebbe anch'essa essere dichiarata inagibile nei prossimi giorni. La situazione dell'edilizia giudiziaria barese sarà oggetto in mattinata di una riunione convocata in Prefettura su richiesta del sindaco di Bari, Antonio Decaro, il quale insiste perché si dichiari lo stato di emergenza.