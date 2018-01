Ceglie, quando l'attesa dell'autobus diventa un incubo: "Fermate fatiscenti e pensiline rimosse"

La stagione invernale è ormai entrata nel vivo e, con l'arrivo del maltempo, per molti può essere problematica l'attesa dei mezzi pubblici se la fermata non è provvista di una pensilina per ripararsi. Ancora di più se nell'area non ci sono balconi sotto cui sostare. È quello che succede a Ceglie, dove i residenti da tempo chiedono una sistemazione delle pensiline attualmente presenti - in molti casi distrutte - e l'installazione di nuove in quelle aree non riparate.

La denuncia arriva dal comitato La Rinascita, che su Facebook posta alcune foto con le condizioni precarie delle fermate. In piazza Vittorio Emanuele la pensilina c'è, ma i vetri che ricoprivano il soffitto sono stati vandalizzati e quindi diventa un semplice luogo di sosta, incapace di riparare dalle intemperie. Bisogna invece parlare al passato quando parliamo di via Gorizia, come spiega il Comitato:

la pensilina fu piazzata per forte pressione di questo scrivente comitato, e non si sa per quale motivo RIMOSSA dopo diversi mesi senza spiegazioni e nel massimo silenzio, quasi in punta di piedi.

In altri casi le pensiline non sono mai state installate. Ad esempio davanti alla scuola media 'Manzoni Lucarelli' in via Angelantonio Quaranta. O in altre fermate in aperta campagna, dove trovare un riparo dal maltempo diventa difficile. "Chiediamo ed esigiamo rispetto prima come cittadini e poi come contribuenti" spiegano i residenti.

Gallery