Percepisce pensione d'invalidità Inps ma è residente all'estero da 10 anni: denunciato per truffa

Avrebbe percepito da 10 anni una pensione d'ìnvalidità da 330 euro mensili nonostante fosse di fatto residente all'estero: la Guardia di Finanza di Putignano ha denunciato una persona originaria di Turi per truffa. nel corso di controlli per scoprire frodi a danno dell'Inps. La persona, secondo quanto spiega la GdF, risultava iscritta dal 2008 all'Aire, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, percependo però l'assegno per invalidità civile dall'ente pensionistico statale italiano.

Complessivamente sarebbe di circa 43mila la somma ottenuta indebitamente per la quale sono state già attivate le procedure di recupero. La persona indagata, oltre alla denuncia alla Procura, dovrà rispondere alla Corte dei Conti per danno erariale.