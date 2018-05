Persona investita da Frecciabianca vicino Barletta: disagi e ritardi sulla linea Bari-Foggia

Circolazione momentaneamente bloccata, sulla linea tra Bari e Foggia a causa di un investimento di una persona travolta, per cause non ancora accertate, dal treno Frecciabianca Lecce-Milano, nel tratto compreso tra Barletta e Trinitapoli. L'episodio si è verificato tra Barletta e Trinitapoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria per i rilievi.