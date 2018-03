Treni bloccati sulla linea Bari-Lecce: investimento mortale nella stazione di Fasano

Treni bloccati tra Bari e Lecce a causa di un incidente mortale avvenuto nel primo pomeriggio sui binari della stazione di Fasano. Una persona è stata investita da una locomotiva in transito, per questo dalle 16.50 diverse carrozze sono state bloccate nella stazione del Brindisino. Sul posto sono intervenute le Forze dell'Ordine, che hanno stanno indagando sull'incidente. Non si sa ancora se si sia trattato di un suicidio o di una fatalità. Maggiori dettagli nell'articolo di BrindisiReport.

I treni bloccati sulla Bari-Lecce

Sulla linea Bari-Lecce sono stati fermati due diversi treni che transitavano per la stazione di Fasano, come spiega anche Trenitalia sul suo sito ufficiale. Si tratta del Lecce-Roma Termini delle 17.20 e del Milano-Lecce delle 7.35, che avrebbe dovuto raggiungere il capoluogo salentino alle 17:35. Dalle 16.52 è stata completamente bloccata la circolazione nella stazione di Fasano per eseguire gli accertamenti.

Articolo in aggiornamento (Ultimo aggiornamento 18:16)