Pesce senza tracciabilità, controlli sui furgoni e nei ristoranti: multe e sequestri a Ferragosto

Ferragosto di controlli sulla filiera ittica per gli uomini della Guardia Costiera di Bari. Le attività della settimana centrale di agosto hanno visto i militari della Guardia Costiera della Direzione Marittima di Bari coinvolti in particolare nel monitoraggio del prodotto ittico che viaggia su strada, per poi estendersi anche alle attività di ristorazione. I controlli eseguiti hanno portato al sequestro di circa 300 chili di prodotto ittico privo dei requisiti di tracciabilità.

Nella giornate del ponte di ferragosto, in particolare, i controlli eseguiti nel settore specifico della ristorazione hanno portato al sequestro di 72 kg di prodotto ittico congelato rinvenuto in un ristorante etnico della città di Bari, e di circa 40 kg presso un noto ristorante del litorale nord barese, a seguito di violazioni gravi alle norme sulla tracciabilità dei prodotti offerti al consumo, e che ha portato alla elevazione di sanzioni amministrativa pari a tremila euro.

Sono stati poi intensificati i controlli sui furgoni e sugli autoarticolati frigo adibiti al trasporto di prodotto ittico: proprio all’interno di uno di questi, nei pressi di una pescheria cittadina, è stato ritrovato un quantitativo di circa 176 kg di mitili, totalmente privi di bollino sanitario, giudicati non idonei alla commercializzazione e costituenti un potenziale rischio per la salute degli ignari consumatori, per il quale è stata comminata una sanzione amministrativa pari a 1500 euro.

