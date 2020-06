Pesce senza tracciabilità o in cattivo stato di conservazione, controlli in pescherie e mercati: sequestrate 9 tonnellate di prodotti

Controlli a tappeto in pescherie, mercati ittici all'ingrosso e punti di sbarco del pesce: un'operazione, quella condotta dagli uomini della Guardia Costiera, che ha coinvolto l'intero territorio pugliese, portando al sequestro complessivo di 9 tonnellate di prodotti ittici e sanzioni per 71mila euro.

Obiettivo degli accertamenti, innanzitutto, quello di garantire la tutela dei consumatori attraverso la verifica della rintracciabilità dei prodotti ittici, per la cui violazione sono state inflitte sanzioni per un totale di 23mila euro. Accertata in alcuni casi anche la violazione di norme in materia d’igiene e sicurezza alimentare: sono state contestate sanzioni per 16mila euro, unitamente a due denunce all’autorità giudiziaria per fatti penalmente rilevanti legati a prodotti in cattivo stato di conservazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nell'ambito dei controlli sono stati anche sequestrati circa 2000 esemplari di ricci di mare, la cui pesca è vietata annualmente nei mesi di maggio e giugno.