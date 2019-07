Verifiche del Ministero sull'Amministrazione comunale, risolta gran parte dei 'nodi': da recuperare oltre 5 milioni

Il Comune di Bari ha fatto il punto sui contenuti del piano di chiusura riguardante la verifica del Ministero dell'Economia compiuta sull'amministrazione cittadina tra settembre e novembre del 2015. L'incontro ha visto la presenza dell'assessore Vito Lacoppola assieme al dg comunale, al direttore del personale e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Eccepiti 49 rilievi su 58: per altre 9 osservazioni, invece, gli ispettori del Ministero hanno chiesto all' Amministrazione comunale "di utilizzare - spiegano da Palazzo di Città - gli attuali strumenti normativi per recuperare le criticità che si sono registrate a partire dal 2002 e che si sono perpetuate fino al 2012". in particolare riguardanti alcune voci del Fondo di Salario accessorio del personale del Comparto e dei dirigenti.

Per quanto riguarda le progressioni economiche orizzontali e le retribuzioni di anzianità fino al 2012, il cui importo complessivo è di circa 5,4 milioni, si procederà a una rateizzazione in 10 anni. Le somme saranno recuperate attraverso un Piano di riorganizzazione organizzativa e riqualificazione delle spese del Comune destinando i risparmi effettivamente conseguiti alla compensazione delle somme da recuperare: "A partire da questo esercizio finanziario - spiega il Comune - tutte le ripartizioni comunali saranno coinvolte nel piano di risparmio della spesa di funzionamento degli uffici. In questo modo il recupero sarà più virtuoso e avrà un impatto minore per i dipendenti".