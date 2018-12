Parcheggi per 220 veicoli e navette ogni 20 minuti: il piano sosta nel nuovo Palagiustizia di Poggiofranco

Nuovi parcheggi e un percorso modificato della navetta D, che raggiungerà ogni 20 minuti il palazzo ex Telecom o, per meglio dire, il nuovo Tribunale penale di Bari, dove continuano le operazioni di trasferimento dei faldoni con gli atti giudiziari provenienti da via Nazariantz. In mattinata è stata sottoposta alla Conferenza permanente il nuovo piano della sosta strutturato dal Comune per supportare le attività del personale della giustizia penale barese nella struttura di via Saverio Dioguardi, a Poggiofranco.

Nuovi parcheggi e percorsi della navetta

In particolare verrà sistemato il parcheggio dell’area compresa tra via Don Guanella, via Dioguardi e viale de Laurentis, con la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale, che delimiterà 220 posti in tutto, alcuni riservati ai mezzi delle Forze dell'Ordine. È uno dei provvedimenti seguiti alla sistemazione dell'area, richiesta lo scorso 26 novembre dalla Conferenza permanente e dal settore Viabilità e traffico del Comune per garantire spazi adeguati per il parcheggio. Saranno inoltre realizzati 70 posti per i motocicli su viale De Laurentis e altri 15 posti auto sul marciapiede di fronte al palazzo ex Telecom, da destinare alle esigenze del Tribunale. Parcheggi che inizialmente saranno gratuiti in via sperimentale.

Inoltre per agevolare tutti quelli che vorranno raggiungere il nuovo plesso di giustiza con i mezzi pubblici, l’amministrazione comunale in collaborazione con Amtab ha definito un nuovo percorso per la navetta D che da Via Giulio Petroni arriverà in via Dioguardi e viceversa. Il nuovo percorso prevede due nuove fermate in via Dioguardi e via Don Guanella per gli utenti del tribunale. La navetta avrà una frequenza di 20 minuti, con prima partenza da via Giulio Petroni alle 7.05 e l'ultima alle 20.05. Questo il percorso: via Giulio Petroni, (vicinanze stazione Centrale) via Gandhi, via Dioguardi, via Don Guanella, via Lucarelli, viale Bartolo, via Dell’Andro, via Camillo Rosalba, via Martin Luther King, viale Papa Pio XII, viale Orazio Flacco, piazza Giulio Cesare, viale Salandra, via Giulio Petroni.