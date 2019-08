Impianti di sicurezza, interventi al molo San Cataldo e nuovo terminal passeggeri: ok al piano per il porto

C'è anche Bari tra i cinque scali portuali pugliesi destinatari di uno stanziamento complessivo di 307,1 milioni per interventi di miglioramento delle infrastrutture da investire nel triennio 2020-2022. Gli interventi sono indicati nel Programma triennale delle opere pubbliche approvato dal Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per i porti di Bari, Barletta, Brindisi, Manfredonia e Monopoli.

Le opere nel porto di Bari

Per lo scalo barese, sono inseriti nel programma i lavori di realizzazione del terminal passeggeri sulla banchina 10, con un investimento di 6,4 milioni di euro. Altra opera prevista, per un valore di circa 36 milioni di euro, è la costruzione di tre ormeggi al molo San Cataldo da asservire alla sede logistica di Bari del Corpo delle Capitanerie di Porto, che creeranno anche i presupposti per l’approdo di megayacht e grandi imbarcazioni da diporto. Programmato inoltre il completamento degli impianti di sicurezza, con videosorveglianza, nel porto di Bari come in quelli di Barletta e Monopoli.