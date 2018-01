Cronaca Murat / Via Argiro

La musica si fa solidale: 'un pianoforte in strada' per aiutare i meno fortunati

In via Argiro la maratona musicale promossa dall'avvocato Francesco Paolo Sisto, che fino a stasera si esibirà con artisti e personaggi dello spettacolo per raccogliere fondi da destinare a due parrocchie