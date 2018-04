Vandali piegano cavalluccio: giostrina rotta in piazza Cesare Battisti

Un cavalluccio 'piegato' da qualche vandalo, in azione tra le giostrine di piazza Cesare Battisti, nel cuore del quartiere Murattiano: è quanto hanno notato alcuni cittadini, nei giorni scorsi, chiedendo interventi per ripristinare la funzionalità del gioco per i bambini. Non solo atti vandalici, segnalano attraverso un post su Facebook, ma anche terreni secchi e pulizia ritenuta non perfetta in particolare sul lato di via Nicolai.