Festeggiamenti... incivili dopo la laurea: piazza Battisti è un tappeto di bottiglie, bicchieri e cartacce

"Purtroppo la laurea... non è in civiltà": la frase di un cittadino, accompagnata da relative foto postate sulla bacheca Fb del sindaco Decaro, non potrebbe sintetizzare meglio la situazione immortalata in piazza Cesare Battisti. Uno scenario non nuovo, purtroppo, con la piazza ridotta a immondezzaio da qualcuno che, dopo i festeggiamenti per la laurea, ha pensato di lasciare rifiuti e 'resti' della festa su panchine e sedute: dalle bottiglie di spumante ai bicchieri, fino ai vassoi ormai vuoti di pasticcini: l'inciviltà è servita.