Lavori in piazza Diaz ed espansione del cimitero di Loseto: la Giunta approva studi di fattibilità

Centocinquantamila euro per riqualificare piazza Diaz: la Giunta comunale ha detto sì allo studio di fattibilità per rinnovare l'area sul lungomare, con la posa in opera di nuove sedute sullo spazio pubblico, in particolare per la sostituzione o l’integrazione di quelle presenti e l’innesto di panchine dotate di schienale. Sempre nel corso della stessa riunione, la Giunta ha approvato lo studio di fattibilità, dell’importo complessivo di 225mila euro, per il completamento e l’apertura al pubblico dell’ampliamento dell’area del cimitero di Loseto in un'ampia zona della necropoli in cui sono stati realizzati diversi loculi mai utilizzati.

“Per quanto riguarda l’intervento in piazza Diaz - commenta l'assessore Giuseppe Galasso - abbiamo recepito una richiesta pervenuta direttamente dai consiglieri del Municipio I secondo quanto indicato dai residenti. Anche nel secondo caso, siamo andati incontro alle istanze dei cittadini di Loseto che attendono una risposta da oltre 15 anni. L’ampliamento del cimitero, infatti, non è mai stato utilizzato per grossi problemi derivanti da atti vandalici da parte dei soliti incivili che hanno danneggiato parti significative delle lavorazioni. L’approvazione odierna renderà possibile il completamento delle opere avviate e mai rese accessibili”.