Sos in pieno centro. La denuncia: "Qui una passeggiata può trasformarsi in tragedia"

Radici in superficie, asfalto pieno di buche e sconnesso, una "situazione di pericolo per i pedoni, soprattutto anziani e bambini, che possono inciampare e farsi male seriamente": è la situazione in cui si trova piazza Eroi del Mare, in pieno centro cittadino, segnalata dall'associazione Sos Città.

"Qui, una semplice passeggiata ben potrebbe trasformarsi in una tragedia. Basti guardare la condizione della pavimentazione: crateri, dissesti e addirittura radici degli alberi che sono diventate parte integrante dell'asfalto" affermano Danilo Cancellaro e Dino Tartarino, aggiungendo che "sia necessario un intervento preventivo di messa in sicurezza della piazza per evitare il peggio. Chiediamo dunque al sindaco Decaro e all'assessore Galasso di accogliere la nostra segnalazione e di intervenire quanto prima".