Manutenzione completata, torna a funzionare la fontana di piazza Moro

Torna a zampillare l'acqua nella fontana monumentale di piazza Moro. A seguito dei lavori di riparazione degli elementi deteriorati e di ripetuti interventi di pulizia nei giorni scorsi, la fontana ieri sera ha ripreso a funzionare.

In questi giorni di festeggiamenti per San Nicola, inoltre, l’azienda aggiudicataria dell’accordo quadro triennale per la manutenzione ordinaria, straordinaria e correttiva a guasto delle fontane effettuerà un servizio di pulizia quotidiano di quelle del borgo murattiano, in vista della massiccia affluenza di persone che, fino al 9 maggio, si riverseranno nel centro cittadino. In particolare, il servizio interessa le fontane di corso Cavour, piazza Garibaldi, molo San Nicola e piazza Moro.