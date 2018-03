Presidio fisso dell'Esercito in piazzetta Redentore, la proposta del M5S: "Più sicurezza al Libertà"

Un "presidio fisso di militari dell'Esercito" nella zona della chiesa del Redentore, " come già avviene da tempo in altre parti della città come per esempio a Piazza Umberto, a Piazza Moro o a Piazza Odegitria in prossimità della Cattedrale": a proporlo è il consigliere al Municipio I del M5S, Italo Carelli, che chiede maggiore sicurezza nel quartiere Libertà. Carelli cita gli ultimi episodi criminosi avvenuti nel rione nelle ultime settimane: "Non basta organizzare un sit-in - spiega Carelli -, in piena campagna elettorale, per l'aggressione alla giornalista della Rai, e nulla invece per gli episodi criminosi di tipo predatorio, rapine e furti, a danno di attività commerciali e singoli cittadini che pregiudicano la tranquillità e la sicurezza nella loro quotidianità". Per l'esponente pentastellato, "il Libertà non è solo quello descritto nei casi di cronaca nera degli ultimi tempi, gli abitanti di questo quartiere, per la maggior parte, sono persone per bene. Sono semplicemente dei cittadini stanchi e arrabbiati perché dal Febbraio 2017, mese e anno in cui il Sindaco aveva promesso più sicurezza, nulla è stato fatto".