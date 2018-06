Nubifragio su Bari, in piazza Umberto albero cade e sfonda panchina

Il doppio nubifragio abbattutosi su Bari stamattina e verso l'ora di pranzo ha provocato diversi danni in città non risparmiando neppure le zone pià centrali: in piazza Umberto, nel Murattiano, un albero è caduto a causa della furia della pioggia e del vento, rovinando su una panchina circostante che è stata quasi distrutta. A documentare la situazione è il Comitato di piazza Umberto attraverso la propria pagina Facebook. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e Polizia locale che hanno provveduto a isolare l'area con del nastro.