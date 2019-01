Illuminazione di piazza Umberto, in arrivo le nuove luci: montate le prime 10 lampade

Piazza Umberto cambia...luce: in attesa dei lavori di riqualificazione, al momento bloccati per via di un contenzioso tra due progettisti, il giardino diviso in due dall'asse centrale della rinnovata via Sparano, sarà dotato di nuove lampade per migliorare la visibilità nelle ore notturne. Ieri, infatti, sono state testate le prime 10 'a luce fredda' in alcune zone della piazza. La differente temperatura consente di avere un effetto migliore dal punto di vista della luminosità.

"Si percepisce immediatamente - spiega il sindaco Antonio Decaro su Fb - e in più vi sarà un importante risparmio energetico". Nei prossimi giorni sarà completata la sottituzione di altre 151 lampade, in modo da ottere un effetto uniforme su tutto il giardino, aspettando i lavori veri e propri che consentiranno, nelle intenzioni del Comune, di adeguare questa parte della città alla nuova via Sparano.