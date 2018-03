Riqualificazione sottopasso del 'Quartierino' e nuova luce per piazzetta dei Papi: due sì dalla Giunta

Due studi di fattibilità per riqualificare altrettante zone della città nel degrado o da migliorare: la Giunta comunale ha detto sì a quello riguardante i lavori di manutenzione straordinaria del sottovia Giuseppe Filippo al Quartierino e un altro per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione in via Convilio Vaticano II e in piazzetta dei Papi a Poggiofranco. Il primo, per un importo complessivo di 100mila euro, conventirà di videosorvegliare e illuminare il sottopasso in maniera adeguata per migliorare la sicurezza della zona, dopo le tante richieste dei cittadini. Saranno rimosse le vetrate del camminamento e verranno ripulite anche le pareti.

A Poggiofranco, invece, vi sarà nuova luce per piazzetta dei Papi e via Concilio Vaticano II: gli interventi, del valore di 520mila euro, vedranno l'impiego della tecnologia a led per eliminare le prolematiche connesse alle zone 'buie'. I corpi illuminanti saranno dotate di lunghi bracci per scavalcare le chiome degli alberi. La nuova illuminazione delle strade e dei marciapiedi perimetrali a piazzetta dei Papi sarà inoltre integrata nell’ambito del progetto di riqualificazione del giardino della piazza, in fase di redazione, in modo da" armonizzare i due interventi al meglio".