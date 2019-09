"Ti faccio fuori e ti taglio a pezzi", botte alla madre per evadere dai domiciliari: lei lo fa arrestare

"Ti faccio fuori e ti taglio a pezzi". Erano violenze e minacce quotidiane quelle che, da quasi un anno, la madre era costretta a subire dal figlio, detenuto ai domiciliari, che la picchiava e minacciava quando lei cercava di impedirgli di uscire di casa.

Protagonista della vicenda, avvenuta Bologna, un 28enne pluripregiudicato originario della provincia di Bari. Come riporta BolognaToday, il giovane, condannato in via definitiva a due anni di arresti domiciliari per furto aggravato, da tempo si allontanava da casa liberamente, contro il volere della madre 54enne e come verificato più volte dagli stessi Carabinieri che infine avevano chiesto un aggravamento della pena.

Ieri, la madre si è presentata in caserma e lo ha denunciato. Ha raccontato che da circa un anno il figlio usciva di casa, nonostante fosse agli arresti, e, quando cercava di impedirglielo, veniva picchiata e minacciata di morte. Per lui si sono aperte le porte del carcere e, all'accusa di evasione, si è aggiunta quella di maltrattamenti in famiglia e lesioni.